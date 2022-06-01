Украине не хватает тяжелого оружия - министр обороны

18:00 01 июня Киев, Украина

Именно сейчас в Украине критическа фаза войны и для того что бы отбросить врага нужно тяжелое оружие.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в Facebook.

"Сейчас Украина проходит через критическую фазу войны. На востоке у нас очень кровопролитные бои. Нам не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага. Поэтому мы не останавливаемся ни на минуту", - написал министр.

По его словам, каждый день сопротивления укрепляет уверенность, что Украина выстоит и обязательно одержит победу.



Резников отметил, что сегодня "мы ожидаем хороших новостей из Польши", где делегация Минобороны завершает свою работу.



По его словам, в мае у него было 30 официальных международных мероприятий, не считая десятков рабочих контактов.

"Ключевым событием в мае было второе заседание координационно-совещательной группы помощи Украине в формате "Рамштайн", через две недели мы будем обсуждать прогресс на третьей встрече. Результаты этого общения уже работают на фронте или едут в Украину", - подчеркнул он.



Резников сообщил, что вчера у него состоялся очень содержательный разговор с большим другом Украины - министром обороны США Ллойдом Остином.