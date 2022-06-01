Украине не хватает тяжелого оружия - министр обороны

Именно сейчас в Украине критическа фаза войны и для того что бы отбросить врага нужно тяжелое оружие.
Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в Facebook.
По его словам, каждый день сопротивления укрепляет уверенность, что Украина выстоит и обязательно одержит победу.
Резников отметил, что сегодня "мы ожидаем хороших новостей из Польши", где делегация Минобороны завершает свою работу.
По его словам, в мае у него было 30 официальных международных мероприятий, не считая десятков рабочих контактов.
Резников отметил, что сегодня "мы ожидаем хороших новостей из Польши", где делегация Минобороны завершает свою работу.
По его словам, в мае у него было 30 официальных международных мероприятий, не считая десятков рабочих контактов.
Резников сообщил, что вчера у него состоялся очень содержательный разговор с большим другом Украины - министром обороны США Ллойдом Остином.
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