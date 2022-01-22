Украина не будет вести диалог с марионеточными администрациями РФ в ОРДЛО

18:29 06 Май Киев, Украина

Украина придерживается позиции мирного урегулирования конфликта, который начала Российская Федерация на Донбассе и готова продолжать переговоры с Кремлем, но не марионетками РФ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 6 мая.

«Мы отбрасываем попытки Кремля привлечь нас к так называемому «прямому диалогу» со своими оккупационными администрациями на Донбассе, что позволит России манипулировать процессом и избегать ответственности как стороны конфликта. Ключ к урегулированию конфликта остается в Москве, а не в Донецке или Луганске, где члены российских оккупационных администраций просто выполняют указания российского руководства», - заявил он.

Украинский посол подчеркнул, что «Россия является государством-агрессором и стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником».



При этом дипломат подчеркнул приверженность Украины продолжать дипломатическое урегулирование конфликта - как в рамках существующих, так и с помощью дополнительных механизмов.

«Мы остаемся приверженными существующим механизмам переговоров и консультаций, которые предлагают путь вперед, и мы готовы задействовать дополнительные инструменты, если они будут полезными для этого», - отметил Цимбалюк.

Как сообщалось, с начала начатой Россией войны на востоке Украины в 2014 году Кремль отказывается признавать свое прямое участие и ответственность в этом кровопролитии. При этом Россия участвует в мирных переговорах в Нормандском (Украина, Франция, Германия и Россия) и Минском (Украина, ОБСЕ и Россия) форматах.



И хотя международное сообщество четко определяет РФ как сторону конфликта на востоке Украины, Кремль пытается продвигать себя как «посредника», выдвигая для «прямого диалога» с Украиной свои марионеточные администрации в оккупированных Донецке и Луганске.