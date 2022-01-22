Украина не будет вести диалог с марионеточными администрациями РФ в ОРДЛО

Украина придерживается позиции мирного урегулирования конфликта, который начала Российская Федерация на Донбассе и готова продолжать переговоры с Кремлем, но не марионетками РФ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 6 мая.
Украинский посол подчеркнул, что «Россия является государством-агрессором и стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником».
При этом дипломат подчеркнул приверженность Украины продолжать дипломатическое урегулирование конфликта - как в рамках существующих, так и с помощью дополнительных механизмов.
Как сообщалось, с начала начатой Россией войны на востоке Украины в 2014 году Кремль отказывается признавать свое прямое участие и ответственность в этом кровопролитии. При этом Россия участвует в мирных переговорах в Нормандском (Украина, Франция, Германия и Россия) и Минском (Украина, ОБСЕ и Россия) форматах.
И хотя международное сообщество четко определяет РФ как сторону конфликта на востоке Украины, Кремль пытается продвигать себя как «посредника», выдвигая для «прямого диалога» с Украиной свои марионеточные администрации в оккупированных Донецке и Луганске.
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