Украинцы создали плащ-невидимку для защиты от тепловизоров

Украинцы в рамках проекта Brave1 создали плащ-невидимку для защиты от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Разработка компактная и легкая – вес до 2,5 кг. Обладает высокой защищенностью от дождя и мокрого снега. Также плащ не горит и защищает от высоких температур.
Федоров также обнародовал видео с готовым образцом, прошедшим успешные испытания в полевых условиях.
Министр отметил, что плащ-невидимка – это лишь одна из разработок, которая поможет спасать жизнь наших военных на фронте. Поскольку нужно еще больше, Федоров предложил тем, кто работает над проектами в оборонной сфере, подавать их через платформу Brave1.
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