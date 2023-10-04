Украинцы создали плащ-невидимку для защиты от тепловизоров

11:52 04 октября Киев, Украина

Украинцы в рамках проекта Brave1 создали плащ-невидимку для защиты от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметными для врага. К примеру, наших снайперов или группы CCO, которые выполняют боевые задания", — объяснил Федоров.

Разработка компактная и легкая – вес до 2,5 кг. Обладает высокой защищенностью от дождя и мокрого снега. Также плащ не горит и защищает от высоких температур.

Федоров также обнародовал видео с готовым образцом, прошедшим успешные испытания в полевых условиях.

Министр отметил, что плащ-невидимка – это лишь одна из разработок, которая поможет спасать жизнь наших военных на фронте. Поскольку нужно еще больше, Федоров предложил тем, кто работает над проектами в оборонной сфере, подавать их через платформу Brave1.