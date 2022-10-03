Украинцы изменили динамику боевых действий - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Украина "достигает прогресса" на Херсонщине, продолжая противостоять российскому вторжению, и добавил, что произошли "определенные изменения в динамике боевых действий".
Об этом он сказал в интервью CNN.
Остин объяснил это изменение мастерством украинских солдат и стратегическим использованием ими оружия, предоставленного союзниками США и НАТО, в частности, высокомобильных зенитно-ракетных комплексов (HIMARS).
Остин отметил, что украинские силы используют "такие технологии, как HIMARS" и применяют их "правильным способом" для "проведения атак на такие объекты, как склады материально-технического обеспечения и командные пункты, что забирает значительные возможности у россиян".
Таким образом, украинцы "изменили динамику, и это создало возможность для них маневрировать", добавил он.
Отвечая на вопрос, почему США не предоставили Украине оружие большей дальности, о котором просили украинцы, Остин сказал, что общается со своим украинским коллегой, министром обороны Алексеем Резниковым, "регулярно", и считает, что США были "очень эффективными в предоставлении им тех вещей, которые являются очень, очень эффективными на поле боя".
Таким образом, украинцы "изменили динамику, и это создало возможность для них маневрировать", добавил он.
Отвечая на вопрос, почему США не предоставили Украине оружие большей дальности, о котором просили украинцы, Остин сказал, что общается со своим украинским коллегой, министром обороны Алексеем Резниковым, "регулярно", и считает, что США были "очень эффективными в предоставлении им тех вещей, которые являются очень, очень эффективными на поле боя".
Остин отметил, что то, что произойдет в Украине, "трудно предсказать", но заверил, что США "будут продолжать оказывать помощь в сфере безопасности столько, сколько это будет нужно".
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