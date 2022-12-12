Украинцев призывают воздержаться от поездок в Косово

09:20 12 декабря Киев, Украина

На фоне напряжения между Косово и Сербией, в Министерстве иностранных дел посоветовали украинцам избегать поездок в регион.



Соответствующую рекомендацию МИД опубликовало в ночь на 12 декабря.

"В связи с обострением отношений между Белградом и Приштиной рекомендуем гражданам Украины пока воздержаться от посещения этого региона Западных Балкан, а тем, кто там находится - избегать мест массового скопления людей", - отмечают в ней.