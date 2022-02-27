Украинцам нужно самостоятельно начать беспокоиться о своей пенсии

Из-за демографической ситуации в Украине есть вероятность того, что через 15 лет могут возникнуть проблем с выплатой пенсий
Об этом глава правительства сказал во время лекции студентам Львовской политехники
/>Шмыгаль считает, что проблемы с выплатой пенсий в Украине могут возникнуть на фоне старения нации. Он отметил, что если в стране будет сохраняться текущая демографическая тенденция, то правительство уже через 15 лет столкнется с тем, что пенсии будет платить не чем.
По его словам, придется повышать налоги, чтобы предприятия смогли содержать Пенсионный фонд. В то же время, глава правительства акцентирует внимание на том, что повышение налогов в два и больше раза невозможно.
Альтернативой Денис Шмыгаль называет накопительную пенсионную систему. Он заявляет, что каждый украинец должен начать самостоятельно беспокоиться о своей пенсии.
/>Шмыгаль считает, что проблемы с выплатой пенсий в Украине могут возникнуть на фоне старения нации. Он отметил, что если в стране будет сохраняться текущая демографическая тенденция, то правительство уже через 15 лет столкнется с тем, что пенсии будет платить не чем.
По его словам, придется повышать налоги, чтобы предприятия смогли содержать Пенсионный фонд. В то же время, глава правительства акцентирует внимание на том, что повышение налогов в два и больше раза невозможно.
Альтернативой Денис Шмыгаль называет накопительную пенсионную систему. Он заявляет, что каждый украинец должен начать самостоятельно беспокоиться о своей пенсии.
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