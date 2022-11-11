Украинцам не рекомендуют возвращаться на деоккупированную Херсонщину

19:06 11 ноября Киев, Украина

Российские военные преступники все еще обстреливают эту освобожденную территорию Херсона и энергетические объекты региона.

Об этом сообщила пресс-секретарь ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона новостей в пятницу, 1 ноября.
 
"Населенные пункты в Бериславском районе, которые уже были освобождены от присутствия врага, там постоянные обстрелы и ухудшение ситуации. Страдает инфраструктура, коммуникации. Возвращатся туда мы не рекомендуем. Близится зима и есть вероятность того, что возобновить коммуникации и обслуживание местного населения будет невозможно", - подчеркнула она.
 
Представительница пресс-службы Оперативного командования отметила, что россияне обстреливают деоккупированную территорию.

Отметим, что российские обстреливают Никопольский район, расположенный фактически напротив Запорожской АЭС.