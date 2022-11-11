Украинцам не рекомендуют возвращаться на деоккупированную Херсонщину

"Населенные пункты в Бериславском районе, которые уже были освобождены от присутствия врага, там постоянные обстрелы и ухудшение ситуации. Страдает инфраструктура, коммуникации. Возвращатся туда мы не рекомендуем. Близится зима и есть вероятность того, что возобновить коммуникации и обслуживание местного населения будет невозможно", - подчеркнула она.