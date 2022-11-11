Украинцам не рекомендуют возвращаться на деоккупированную Херсонщину

Российские военные преступники все еще обстреливают эту освобожденную территорию Херсона и энергетические объекты региона.
Об этом сообщила пресс-секретарь ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона новостей в пятницу, 1 ноября.
Об этом сообщила пресс-секретарь ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона новостей в пятницу, 1 ноября.
Представительница пресс-службы Оперативного командования отметила, что россияне обстреливают деоккупированную территорию.
Отметим, что российские обстреливают Никопольский район, расположенный фактически напротив Запорожской АЭС.
Отметим, что российские обстреливают Никопольский район, расположенный фактически напротив Запорожской АЭС.
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