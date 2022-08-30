Украинцам – представителям бизнеса разрешат выезжать за границу

18:00 19 августа Киев, Украина

Правительство Украины приняло решение разрешить с 1 сентября представителям украинского бизнеса, официально выплачивающим зарплату и не имеющим задолженности по налогам и сборам, выезжать за границу.

Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в эфире национального телемарафона.

По ее мнению, это важный шаг, необходимый для бизнеса. Благодаря этому украинцы смогут участвовать в международных мероприятиях, подписывать деловые контракты и возвращаться в Украину для того, чтобы развивать свой бизнес.
“С 1 сентября бизнес, уплачивающий официально зарплату, не имеющий задолженностей по налогам и сборам перед бюджетом, у которого средняя зарплата — не менее 20 тысяч гривен, 10% штатной численности (но не более 10 человек) смогут выезжать по заявке работодателя”, – уточнила чиновник.
Для выезда за границу требуется:
  • официально выплачивать зарплату;
  • не иметь задолженности по налогам и сборам;
  • своевременно предоставлять налоговую отчетность.
Средняя зарплата работников должна быть не менее 20 тысяч гривен. Уезжать смогут 10% штата, но не больше десяти человек. Срок выезда – до 7 дней.

Также необходимо будет внести 200 тысяч гривен залога на свой счет в Ощадбанке. Эти деньги вернутся после того, как человек, который был в командировке, вернется в Украину.

В Минцифры добавили, что для выезда предпринимателей за границу запускают новую услугу-командировочную. Подать заявку на выезд смогут физические лица-предприниматели и юридические лица на портале "Дия".