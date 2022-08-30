Украинцам – представителям бизнеса разрешат выезжать за границу

Правительство Украины приняло решение разрешить с 1 сентября представителям украинского бизнеса, официально выплачивающим зарплату и не имеющим задолженности по налогам и сборам, выезжать за границу.
Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в эфире национального телемарафона.
По ее мнению, это важный шаг, необходимый для бизнеса. Благодаря этому украинцы смогут участвовать в международных мероприятиях, подписывать деловые контракты и возвращаться в Украину для того, чтобы развивать свой бизнес.
Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в эфире национального телемарафона.
По ее мнению, это важный шаг, необходимый для бизнеса. Благодаря этому украинцы смогут участвовать в международных мероприятиях, подписывать деловые контракты и возвращаться в Украину для того, чтобы развивать свой бизнес.
Для выезда за границу требуется:
- официально выплачивать зарплату;
- не иметь задолженности по налогам и сборам;
- своевременно предоставлять налоговую отчетность.
Средняя зарплата работников должна быть не менее 20 тысяч гривен. Уезжать смогут 10% штата, но не больше десяти человек. Срок выезда – до 7 дней.
Также необходимо будет внести 200 тысяч гривен залога на свой счет в Ощадбанке. Эти деньги вернутся после того, как человек, который был в командировке, вернется в Украину.
В Минцифры добавили, что для выезда предпринимателей за границу запускают новую услугу-командировочную. Подать заявку на выезд смогут физические лица-предприниматели и юридические лица на портале "Дия".
Также необходимо будет внести 200 тысяч гривен залога на свой счет в Ощадбанке. Эти деньги вернутся после того, как человек, который был в командировке, вернется в Украину.
В Минцифры добавили, что для выезда предпринимателей за границу запускают новую услугу-командировочную. Подать заявку на выезд смогут физические лица-предприниматели и юридические лица на портале "Дия".
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