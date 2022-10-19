Украина может разорвать дипотношения с Ираном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба внесет на рассмотрение президента Украины Владимира Зеленского предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном.
Об этом глава министерства сообщил на брифинге, 18 октября.
Об этом глава министерства сообщил на брифинге, 18 октября.
Кроме того, министр заявил, что Украина пришлет официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы ПВО и "начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий".
Отдельно Кулеба подчеркнул, что Украина готова передать странам, желающим собрать доказательства использования россией иранских дронов, "мешок доказательств в виде обломков этих дронов". 17 октября главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС ищет конкретные доказательства любого участия Ирана в войне россии против Украины.
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