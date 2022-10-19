Украина может разорвать дипотношения с Ираном

17:04 18 октября Киев, Украина





Об этом глава министерства сообщил на брифинге, 18 октября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба внесет на рассмотрение президента Украины Владимира Зеленского предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном Об этом глава министерства сообщил на брифинге, 18 октября.

"Я вношу на рассмотрение президента Украину предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном. После того, как Иран стал соучастником преступлений на нашей территории", - сказал Кулеба.

Кроме того, министр заявил, что Украина пришлет официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы ПВО и "начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий".

"Мы настоятельно призываем Израиль открыться к сотрудничеству в сфере ПВО. Не видим причин того, чтобы это не происходило, но это не происходит. Иран — это "красная линия" для Израиля. После того как Иран стал соучастником преступлений против Украины, я думаю будь- кто в Израиле, кто колебания по поводу помощи Украине — эти колебания должны развеяться", — сказал Кулеба. Он отметил, что "такие же дроны, которые уничтожают Украину, сегодня нацелены на Израиль".

Отдельно Кулеба подчеркнул, что Украина готова передать странам, желающим собрать доказательства использования россией иранских дронов, "мешок доказательств в виде обломков этих дронов". 17 октября главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС ищет конкретные доказательства любого участия Ирана в войне россии против Украины.