Украина ждет план действий по членству в НАТО - Разумков

17:13 22 Март Киев, Украина

На пути в НАТО уже принят ряд важных решений, приближающих Украину к евроатлантической интеграции.

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ в штаб-квартире Альянса. О ходе встречи Разумков в понедельник, 22 марта, сообщил в Facebook.

"Логическим шагом на этом пути будет получение Плана действий относительно членства в Альянсе. Надеемся на консенсус среди союзников и предоставление Украине ПДЧ в ближайшей перспективе. Для Верховной Рады усиление сотрудничества с НАТО - приоритетная задача. К сожалению, из-за пандемии коронавируса пришлось отложить проведение в Киеве сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Но мы благодарны партнерам, что по предложению Украины согласовали ее проведение в мае 2022 года", - написал Разумков.

Он подчеркнул, что реформирование военной сферы и сферы безопасности Украины в соответствии со стандартами НАТО является приоритетом для власти. По словам Разумкова, Украина уже приняла ряд решений, приближающих ее к евроатлантической интеграции, и продолжает двигаться по этому пути.



Также Разумков отметил, что Украина ценит решительную позицию Альянса относительно аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, а также поддержку государствами-членами НАТО реформ в Украине.