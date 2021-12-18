Украина ждет план действий по членству в НАТО - Разумков

На пути в НАТО уже принят ряд важных решений, приближающих Украину к евроатлантической интеграции.
Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ в штаб-квартире Альянса. О ходе встречи Разумков в понедельник, 22 марта, сообщил в Facebook.
Он подчеркнул, что реформирование военной сферы и сферы безопасности Украины в соответствии со стандартами НАТО является приоритетом для власти. По словам Разумкова, Украина уже приняла ряд решений, приближающих ее к евроатлантической интеграции, и продолжает двигаться по этому пути.
Также Разумков отметил, что Украина ценит решительную позицию Альянса относительно аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, а также поддержку государствами-членами НАТО реформ в Украине.
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