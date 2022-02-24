Украина заявила о разрыве дипломатических отношений

12:09 24 Февраль Киев, Украина

 

Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. О принятом решении сообщил глава государства Владимир Зеленский на сегодняшнем брифинге.

Ранее, 22 февраля текущего года,  президент страны информировал о получении запроса  от МИД Украины о разрыве дипотношений с Россией.
 
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.
 
При этом президент РФ заявил, что  в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а минобороны агрессора  опроверг, что российская армия не наносит удары по городам Украины.
При этом в ведомстве признались, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.