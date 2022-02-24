Украина заявила о разрыве дипломатических отношений

Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. О принятом решении сообщил глава государства Владимир Зеленский на сегодняшнем брифинге.
Ранее, 22 февраля текущего года, президент страны информировал о получении запроса от МИД Украины о разрыве дипотношений с Россией.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.
При этом президент РФ заявил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а минобороны агрессора опроверг, что российская армия не наносит удары по городам Украины.
При этом в ведомстве признались, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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