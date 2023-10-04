Украина закупит 100 высоковольтных трансформаторов, часть из них будет храниться за границей

Украина готовится к новым российским атакам на энергетическую систему и заказала 100 новых высоковольтных трансформаторов, часть из которых будут храниться за границей.
Об этом пишет The Economist.
По словам министра, сейчас украинская энергосистема более уязвима, чем в прошлом, поскольку больше нет избыточных мощностей и мало запасного оборудования.
Он отметил, что союзники Украины выделили средства в поддержку, но процессы закупки оборудования медленные.
Издание отмечает, что ущерб, причиненный российскими атаками на украинскую энергосистему прошлой зимой, был огромным. Согласно отчету Программы развития ООН, в апреле 2023 года мощности по производству электроэнергии в Украине сократились на 51% по сравнению с периодом перед вторжением россии в феврале 2022 года. Захват россиянами ЗАЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции, означал, что мощности атомной энергетики упали на 44%.
Благодаря финансовой и физической помощи союзников украинские инженеры круглосуточно работали, чтобы отремонтировать все, что могут, к предстоящей зиме. Было заказано 100 новых высоковольтных трансформаторов, половина из которых будет произведена внутри страны, а половина – закуплена за границей. Импортные трансформаторы будут хранить в Польше и Румынии, пока не потребуется применить оборудование.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Украина готовится к новой атаке на свою энергетическую систему, но поскольку больше нет избыточных мощностей и мало запасного оборудования, она намного уязвимее, чем в прошлом году.
По его словам, союзники Украины выделили деньги, но большая часть проходит через международные финансовые организации, а их процессы закупки оборудования идут очень медленно. Министр просит партнеров применить "подход к военному положению", чтобы ускорить дело.
Галущенко подчеркнул, что одним из важных улучшений по сравнению с периодом до вторжения является то, что Украина теперь подключена к европейской сети, поэтому при необходимости она может импортировать электроэнергию.
Он также отметил, что у украинцев теперь богатый опыт борьбы с крупномасштабными атаками рф, но россияне тоже сделали выводы после "неспособности разрушить систему".
Глава Минэнерго добавил, что лучшим решением для обеспечения светом зимой является достаточное количество систем ПВО.
По словам министра, сейчас украинская энергосистема более уязвима, чем в прошлом, поскольку больше нет избыточных мощностей и мало запасного оборудования.
Он отметил, что союзники Украины выделили средства в поддержку, но процессы закупки оборудования медленные.
Издание отмечает, что ущерб, причиненный российскими атаками на украинскую энергосистему прошлой зимой, был огромным. Согласно отчету Программы развития ООН, в апреле 2023 года мощности по производству электроэнергии в Украине сократились на 51% по сравнению с периодом перед вторжением россии в феврале 2022 года. Захват россиянами ЗАЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции, означал, что мощности атомной энергетики упали на 44%.
Благодаря финансовой и физической помощи союзников украинские инженеры круглосуточно работали, чтобы отремонтировать все, что могут, к предстоящей зиме. Было заказано 100 новых высоковольтных трансформаторов, половина из которых будет произведена внутри страны, а половина – закуплена за границей. Импортные трансформаторы будут хранить в Польше и Румынии, пока не потребуется применить оборудование.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Украина готовится к новой атаке на свою энергетическую систему, но поскольку больше нет избыточных мощностей и мало запасного оборудования, она намного уязвимее, чем в прошлом году.
По его словам, союзники Украины выделили деньги, но большая часть проходит через международные финансовые организации, а их процессы закупки оборудования идут очень медленно. Министр просит партнеров применить "подход к военному положению", чтобы ускорить дело.
Галущенко подчеркнул, что одним из важных улучшений по сравнению с периодом до вторжения является то, что Украина теперь подключена к европейской сети, поэтому при необходимости она может импортировать электроэнергию.
Он также отметил, что у украинцев теперь богатый опыт борьбы с крупномасштабными атаками рф, но россияне тоже сделали выводы после "неспособности разрушить систему".
Глава Минэнерго добавил, что лучшим решением для обеспечения светом зимой является достаточное количество систем ПВО.
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