Украина закупит 100 высоковольтных трансформаторов, часть из них будет храниться за границей

11:58 04 октября Киев, Украина

Украина готовится к новым российским атакам на энергетическую систему и заказала 100 новых высоковольтных трансформаторов, часть из которых будут храниться за границей.

Об этом пишет The Economist.



По словам министра, сейчас украинская энергосистема более уязвима, чем в прошлом, поскольку больше нет избыточных мощностей и мало запасного оборудования.



Он отметил, что союзники Украины выделили средства в поддержку, но процессы закупки оборудования медленные.



Издание отмечает, что ущерб, причиненный российскими атаками на украинскую энергосистему прошлой зимой, был огромным. Согласно отчету Программы развития ООН, в апреле 2023 года мощности по производству электроэнергии в Украине сократились на 51% по сравнению с периодом перед вторжением россии в феврале 2022 года. Захват россиянами ЗАЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции, означал, что мощности атомной энергетики упали на 44%.



Благодаря финансовой и физической помощи союзников украинские инженеры круглосуточно работали, чтобы отремонтировать все, что могут, к предстоящей зиме. Было заказано 100 новых высоковольтных трансформаторов, половина из которых будет произведена внутри страны, а половина – закуплена за границей. Импортные трансформаторы будут хранить в Польше и Румынии, пока не потребуется применить оборудование.



Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Украина готовится к новой атаке на свою энергетическую систему, но поскольку больше нет избыточных мощностей и мало запасного оборудования, она намного уязвимее, чем в прошлом году.



По его словам, союзники Украины выделили деньги, но большая часть проходит через международные финансовые организации, а их процессы закупки оборудования идут очень медленно. Министр просит партнеров применить "подход к военному положению", чтобы ускорить дело.



Галущенко подчеркнул, что одним из важных улучшений по сравнению с периодом до вторжения является то, что Украина теперь подключена к европейской сети, поэтому при необходимости она может импортировать электроэнергию.



Он также отметил, что у украинцев теперь богатый опыт борьбы с крупномасштабными атаками рф, но россияне тоже сделали выводы после "неспособности разрушить систему".



Глава Минэнерго добавил, что лучшим решением для обеспечения светом зимой является достаточное количество систем ПВО.