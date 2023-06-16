Украина закупит 300 разведывательных БПЛА Vector 

07:53 01 июня Киев, Украина

Минобороны Украины заказало 300 дополнительных разведывательных беспилотников среднего радиуса действия типа Vector у немецкой компании Quantum-Systems.



Об этом сообщает пресс-служба Quantum-Systems.

"Quantum-Systems, занимающаяся воздушной разведкой двойного назначения и снабжающая беспилотниками с несколькими датчиками для сбора данных государственным учреждениям и коммерческим клиентам, сегодня объявила о заказе 300 дополнительных разведывательных беспилотников среднего радиуса действия типа Vector в рамках военной поддержки ВСУ, финансируемого правительством", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это третий заказ Минобороны Украины на 300 БПЛА Vector, после двух предварительных заказов на 105 – в январе 2023 года и 33 БПЛА Vector – в августе 2022 года.



В Quantum-Systems отмечают, что их беспилотники обеспечивают "непрерывное обнаружение целей противника вне зависимости от погодных условий".

"Используя передовые возможности искусственного интеллекта, Vector позволяет Силам обороны Украины быстро собирать важные разведывательные данные и получать стратегическое преимущество над противником", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Quantum Systems подчеркивает свое "тесное партнерство и неизменную поддержку Украины в поставках новейших беспилотников Vector согласно контракту Министерства обороны Украины".



Также отмечается, что компания недавно открыла в Украине центр сервисного обучения, поддержки и логистики, который проводит обучение операторов использования и обслуживания системы Vector.