Украина закупит 300 разведывательных БПЛА Vector 

Минобороны Украины заказало 300 дополнительных разведывательных беспилотников среднего радиуса действия типа Vector у немецкой компании Quantum-Systems.
Об этом сообщает пресс-служба Quantum-Systems.
Отмечается, что это третий заказ Минобороны Украины на 300 БПЛА Vector, после двух предварительных заказов на 105 – в январе 2023 года и 33 БПЛА Vector – в августе 2022 года.
В Quantum-Systems отмечают, что их беспилотники обеспечивают "непрерывное обнаружение целей противника вне зависимости от погодных условий".
Пресс-служба Quantum Systems подчеркивает свое "тесное партнерство и неизменную поддержку Украины в поставках новейших беспилотников Vector согласно контракту Министерства обороны Украины".
Также отмечается, что компания недавно открыла в Украине центр сервисного обучения, поддержки и логистики, который проводит обучение операторов использования и обслуживания системы Vector.
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