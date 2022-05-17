Украина заключила сделку с Турцией на товары военного назначения

21:29 14 декабря Киев, Украина

Андрей Таран заключил договор с турецкими компаниями о производстве на территории Украины военных корветов и турецких беспилотников для потребностей ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в понедельник, 14 декабря.



Указано, что подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

"Прежде всего, речь идет о проектах, призваных радикальным образом усилить боевые возможности ВМС ВСУ для повышения безопасности в Черноморско-Азовском регионе", – говорится в сообщении.

По словам Тарана, это первые в истории внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, заключенные Министерством обороны Украины.



В октябре Украина и Турция подписали меморандум, где были обозначены намерения начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех видов турбинных двигателей.



Тогда же Андрей Таран и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подписали рамочное военное соглашение между украинским Кабмином и правительством Турецкой Республики.