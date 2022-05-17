Украина заключила сделку с Турцией на товары военного назначения

Андрей Таран заключил договор с турецкими компаниями о производстве на территории Украины военных корветов и турецких беспилотников для потребностей ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в понедельник, 14 декабря.
Указано, что подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.
По словам Тарана, это первые в истории внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, заключенные Министерством обороны Украины.
В октябре Украина и Турция подписали меморандум, где были обозначены намерения начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех видов турбинных двигателей.
Тогда же Андрей Таран и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подписали рамочное военное соглашение между украинским Кабмином и правительством Турецкой Республики.
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