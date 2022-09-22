Украина захватила большое количество российских танков, брошенных бегущими оккупантами

15:21 22 сентября Киев, Украина

"Улов" ВСУ в Харьковской области в результате успешного контрнаступления, по разным данным, насчитывает порядка 200 танков, среди них и современные модели.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией на поле боя.



По словам одного из них, было захвачено около 200 танков; правда, он не уточнил, сколько из них находятся в рабочем состоянии или могут быть отремонтированы и снова использованы на фронте. Это примерно половина от всех российских танков, захваченных с начала войны: блог Oryx, который ведет счет потерям в военной технике (учитываются документально подтвержденные случаи), оценивает их число в 386.



По словам другого источника Bloomberg, среди оказавшихся в распоряжении ВСУ есть танки серии Т-80 — это более новая модель, чем Т-60 и Т-72, которые все больше использует российская армия из-за больших потерь в технике, понесенных с начала войны.



Некоторые военные эксперты даже указывают, что «в плен» могли попасть новейшие российские танки серии Т-90. Роб Ли, старший научный сотрудник американского Института изучения внешней политики, разместил у себя в Twitter фотографии танка Т-90М с комментарием: «Похоже, украинские войска захватили первый российский танк Т-90М».



Это наиболее современная модификация, впервые она была представлена публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2018».



Третий источник Bloomberg назвал число захваченных танков «значительным».



По оценке Игоря Левченко, руководителя секции стратегического моделирования киевского аналитического центра New Geopolitics, во время контрнаступления в Харьковской области Украине досталось почти 100 танков, находящихся более-менее в рабочем состоянии. Но это не отменяет необходимости поставок западных вооружений. Даже с учетом трофеев украинской армии, которая сейчас насчитывает около 1 млн человек, нужно гораздо больше — «сотни», по словам Левченко, — танков и бронетранспортеров для формирования частей, которые могут участвовать в боевых действиях.



Чтобы завершить войну, Украине «необходимо современное вооружение, включая танки, сделанные в США и Германии», настаивает Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента Украины:



Советские танки, выпускавшиеся в 1950-е — 1980-е гг. не могут конкурировать с «Абрамсами» и «Леопардами».

Некоторые наблюдатели указывают: события в Украине говорят о том, что танки становятся устаревшим оружием, объясняя это в том числе успешным использованием в Украине переносных ракетных комплексов, таких как Javelin, пишет Ли. Но списывать танки со счетов еще слишком рано, уверен он: события в Украине и Нагорном Карабахе показывают, что они все еще критически важны в современной войне. Большие же российские потери объясняются ошибками в применении танков, плохим планированием и подготовкой, а также недостаточной поддержкой со стороны пехоты, полагает Ли.