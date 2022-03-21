Украина вышла из соглашения с СНГ в области туризма из-за агрессии РФ

Кабмин одобрил выход Украины из туристического соглашения со странами СНГ. Сделано это было из-за агрессии РФ на востоке Украины.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду, 23 июня.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду, 23 июня.
В правительстве объяснили, что сотрудничество в туризме с другими странами, которые являются сторонами этих соглашений, уже обеспечивается двусторонними нормативными актами.
В пояснительной записке к документу отмечается, что Кабмин считает нецелесообразным дальнейшее участие Украины в Соглашении о сотрудничестве в области туризма, которое было подписано в декабре 1993 года, и Соглашении о Совете по туризму государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанном в мае 2012 года.
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