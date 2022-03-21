Украина вышла из соглашения с СНГ в области туризма из-за агрессии РФ

07:39 24 июня Киев, Украина

Кабмин одобрил выход Украины из туристического соглашения со странами СНГ. Сделано это было из-за агрессии РФ на востоке Украины.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду, 23 июня.

В правительстве объяснили, что сотрудничество в туризме с другими странами, которые являются сторонами этих соглашений, уже обеспечивается двусторонними нормативными актами.
 
В пояснительной записке к документу отмечается, что Кабмин считает нецелесообразным дальнейшее участие Украины в Соглашении о сотрудничестве в области туризма, которое было подписано в декабре 1993 года, и Соглашении о Совете по туризму государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанном в мае 2012 года.
"Одной из сторон упомянутых соглашений выступает правительство Российской Федерации. В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества, в том числе, в рамках упомянутых соглашений, в дальнейшем отсутствуют", - отмечается в документе.