Украина вышла из соглашения с СНГ в области туризма из-за агрессии РФ

07:39 24 июня Киев, Украина





Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду, 23 июня. Кабмин одобрил выход Украины из туристического соглашения со странами СНГ . Сделано это было из-за агрессии РФ на востоке Украины.Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду, 23 июня.



В правительстве объяснили, что сотрудничество в В правительстве объяснили, что сотрудничество в туризме с другими странами, которые являются сторонами этих соглашений, уже обеспечивается двусторонними нормативными актами.

В пояснительной записке к документу отмечается, что Кабмин считает нецелесообразным дальнейшее участие Украины в Соглашении о сотрудничестве в области туризма, которое было подписано в декабре 1993 года, и Соглашении о Совете по туризму государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанном в мае 2012 года.