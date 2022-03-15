Украина вышла из еще двух соглашений СНГ

Верховная Рада вывела Украину из двух соглашений стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), с целью приведения договорно-правовой базы в рамках СНГ в соответствии с современными реалиями отношений.
Соответствующие проекты законов "О выходе из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей" (0085) и "О выходе из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности" (0088) были приняты в целом на заседании ВР во вторник.
Закон "О выходе из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей" поддержал 331 народный депутат.
Как отмечается в пояснительной записке, соответствующий проект закона разработан с целью приведения договорно-правовой базы в рамках СНГ в соответствие с современными реалиями отношений.
Принятие закона "О выходе из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности" поддержали 326 народных депутатов.
Принятый документ предлагает выйти из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, совершенного 19 ноября 2010 года в городе Санкт-Петербург и ратифицированного Верховной Радой Украины 21 декабря 2011 года.
Как сообщалось, принципиальное решение о выходе Украины из СНГ было принято в марте 2014 года. В 2019 году Украина окончательно завершила процедуру выхода из координационных органов СНГ.
Закон "О выходе из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей" поддержал 331 народный депутат.
Как отмечается в пояснительной записке, соответствующий проект закона разработан с целью приведения договорно-правовой базы в рамках СНГ в соответствие с современными реалиями отношений.
Принятие закона "О выходе из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности" поддержали 326 народных депутатов.
Принятый документ предлагает выйти из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, совершенного 19 ноября 2010 года в городе Санкт-Петербург и ратифицированного Верховной Радой Украины 21 декабря 2011 года.
Как сообщалось, принципиальное решение о выходе Украины из СНГ было принято в марте 2014 года. В 2019 году Украина окончательно завершила процедуру выхода из координационных органов СНГ.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии