Украина выразила желание присоединиться к центру НАТО по киберобороне, - СНБО

17:23 04 августа Киев, Украина

Во время рабочего визита в Таллинн, секретарь СНБО Алексей Данилов выразил желание присоединиться к центру НАТО по киберобороне.



Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.



Так, 3 августа делегация Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины осуществила рабочий визит в Эстонскую Республику, в рамках которого был проведен ряд двусторонних встреч с целью развития сотрудничества между Украиной и Эстонией в сфере кибербезопасности.



В ходе встреч стороны обменялись мнениями о перспективах привлечения Украины к работе Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE), базирующегося в г. Таллинн.



"От имени Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова украинская сторона выступила с официальным запросом на присоединение к CCDCOE", - говорится в сообщении.