Украина выполнила условия МВФ для получения второго транша - Зеленский

07:59 23 октября Киев, Украина

Владимир Зеленский в интервью “Осень-2020: победы и вызовы” заявил, что Украина выполнила все требования МВФ, для получения второго транша.

“Сегодня экономика так выстроена в Украине, и она так выстраивалась, что мы без западных денег не можем прожить. Это правда, люди должны об этом знать. Поэтому было невозможно отказаться от МВФ. Я им благодарен за помощь, это наш стратегический партнер”, — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что в этом году Украина уже получила один транш от Международного валютного фонда.