Украина выполнила условия МВФ для получения второго транша - Зеленский
07:59 23 октября Киев, Украина
Владимир Зеленский в интервью “Осень-2020: победы и вызовы” заявил, что Украина выполнила все требования МВФ, для получения второго транша.
“Сегодня экономика так выстроена в Украине, и она так выстраивалась, что мы без западных денег не можем прожить. Это правда, люди должны об этом знать. Поэтому было невозможно отказаться от МВФ. Я им благодарен за помощь, это наш стратегический партнер”, — сказал Зеленский.
Президент напомнил, что в этом году Украина уже получила один транш от Международного валютного фонда.
“У нас был первый транш, мы ожидали второго транша. Есть требования МВФ, и я считаю, что мы все выполнили. Это мое мнение. Но я считаю, что как внутри страны, так и извне, есть люди, которые работают против Украины”, — добавил он.
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