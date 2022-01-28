Украина выходит из соглашения СНГ в области туризма

Вступило в силу решение Кабмина о выходе украинского государства из соглашения с РФ о сотрудничестве в области туризма.
Об этом говорится в заявлении на российском интернет-портале правовой информации в среду, 12 мая.
Тогда Киев и Москва договорились об укреплении и поощрении сотрудничества в области туризма на основе равноправия, а также международных договоров, участниками которых на тот момент являлись оба государства.
Напомним, 31 марта Кабинет Министров на заседании принял решение о выходе украинского государства из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма.
В пояснительной записке к документу о разрыве договора говорится, что выход из соглашения необходим Украине в связи с прекращением фактического сотрудничества со страной-агрессором в сфере туризма.
Отмечалось также, что "перспективы налаживания такого сотрудничества в будущем отсутствуют".
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