Украина выходит из соглашения СНГ в области туризма

17:42 12 Май Киев, Украина

Вступило в силу решение Кабмина о выходе украинского государства из соглашения с РФ о сотрудничестве в области туризма.

Об этом говорится в заявлении на российском интернет-портале правовой информации в среду, 12 мая.

"12 мая 2021 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в области туризма, подписанного в Киеве 16 июля 1999 года", – говорится в документе.

Тогда Киев и Москва договорились об укреплении и поощрении сотрудничества в области туризма на основе равноправия, а также международных договоров, участниками которых на тот момент являлись оба государства.



Напомним, 31 марта Кабинет Министров на заседании принял решение о выходе украинского государства из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма.



В пояснительной записке к документу о разрыве договора говорится, что выход из соглашения необходим Украине в связи с прекращением фактического сотрудничества со страной-агрессором в сфере туризма.



Отмечалось также, что "перспективы налаживания такого сотрудничества в будущем отсутствуют".