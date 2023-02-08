Украина выходит из Европейского института Омбудсмена

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил срочное письмо членам Европейского института Омбудсмена о выходе из этого объединения.
Об этом украинский омбудсмен сообщил в Фейсбуке.
По информации СМИ, это сделал Доктор Йозеф Зигеле – генеральный секретарь ЕИО, член правления ЕИО и заместитель омбудсмена Тироля, добавил Лубинец. По его словам, власти Австрии начали официальное расследование в отношении действий Зигеле.
Насильственная передача детей одной группы в другую является одним из признаков геноцида в соответствии со статьей II Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года "О предотвращении преступления геноцида и наказании за него", пояснил омбудсмен.
Он добавил, что в Европейском институте Омбудсмена по его просьбе не провели внутреннее расследование и не применили соответствующих санкций к Зигеле, поступок которого противоречит целям основания Института и свидетельствует о его предвзятости. Президент Института Драган Милков проигнорировал запросы украинской стороны.
Он добавил, что в Европейском институте Омбудсмена по его просьбе не провели внутреннее расследование и не применили соответствующих санкций к Зигеле, поступок которого противоречит целям основания Института и свидетельствует о его предвзятости. Президент Института Драган Милков проигнорировал запросы украинской стороны.
Украинский омбудсмен добавил, что обратился к коллегам, являющимся членами Института, рассмотреть возможность немедленного выхода из Европейского института Омбудсмена и осудить действия его руководства.
По его словам, все члены организации, являющиеся сторонниками демократических принципов, для которых права человека не являются пустыми словами, не могут оставаться в стороне от ситуации и продолжать свое членство в ЕИО.
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