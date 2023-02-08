Украина выходит из Европейского института Омбудсмена

13:44 08 февраля Киев, Украина

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил срочное письмо членам Европейского института Омбудсмена о выходе из этого объединения.

Об этом украинский омбудсмен сообщил в Фейсбуке.

"Этот шаг стал следствием того, что двух украинских детей, находившихся на территории Республики Австрия из- за российской вооруженной агрессии, "правозащитник Европейского института Омбудсмена (ЕИО)" вывез на территорию рф", - пояснил Лубинец.

По информации СМИ, это сделал Доктор Йозеф Зигеле – генеральный секретарь ЕИО, член правления ЕИО и заместитель омбудсмена Тироля, добавил Лубинец. По его словам, власти Австрии начали официальное расследование в отношении действий Зигеле.

“Указанное является нарушением статей 49, 50 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которые запрещают осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории и возлагают на оккупационное государство обязанность принять все необходимые меры для облегчения процедуры установления личности детей и регистрации их семейных связей”, - написал Лубинец.

Насильственная передача детей одной группы в другую является одним из признаков геноцида в соответствии со статьей II Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года "О предотвращении преступления геноцида и наказании за него", пояснил омбудсмен.



Он добавил, что в Европейском институте Омбудсмена по его просьбе не провели внутреннее расследование и не применили соответствующих санкций к Зигеле, поступок которого противоречит целям основания Института и свидетельствует о его предвзятости. Президент Института Драган Милков проигнорировал запросы украинской стороны.

“Считаю, что подобные действия наносят ущерб национальным интересам Украины, в то время, когда продолжается кровавая полномасштабная война. Отмечаю, что возвращение каждого депортированного ребенка является сверхсложным процессом, нуждающимся в титанических усилиях и времени”, — подчеркнул чиновник.

Украинский омбудсмен добавил, что обратился к коллегам, являющимся членами Института, рассмотреть возможность немедленного выхода из Европейского института Омбудсмена и осудить действия его руководства.

"В то же время благодарю своих коллег и друзей, которые вышли из ЕИО, Омбудсмена Республики Латвия господину Юрису Янсонсу и Омбудсмена Республики Литва Эрике Леонайте за их однозначную позицию и быструю реакцию на вышеупомянутую ситуацию", - написал Лубинец.

По его словам, все члены организации, являющиеся сторонниками демократических принципов, для которых права человека не являются пустыми словами, не могут оставаться в стороне от ситуации и продолжать свое членство в ЕИО.