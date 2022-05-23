Украина выходит из двух соглашений СНГ по космосу

На заседании правительства Кабмин утвердил выход Украины еще из двух соглашений СНГ, на этот раз касающихся космоса.
В частности, Украина выходит из Соглашения о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства. Документ был подписан 13 ноября 1992 года в Москве. Основным предметом соглашения является утверждение принципа финансирования за счет паевых взносов межгосударственных программ исследования и использования космического пространства, которые утверждаются Советом глав государств СНГ.
Кроме того, Украина расторгает соглашение с СНГ о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ, подписанное 15 мая 1992 года.
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