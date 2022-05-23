Украина выходит из двух соглашений СНГ по космосу

17:23 18 августа Киев, Украина

На заседании правительства Кабмин утвердил выход Украины еще из двух соглашений СНГ , на этот раз касающихся космоса

В частности, Украина выходит из Соглашения о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства. Документ был подписан 13 ноября 1992 года в Москве. Основным предметом соглашения является утверждение принципа финансирования за счет паевых взносов межгосударственных программ исследования и использования космического пространства, которые утверждаются Советом глав государств СНГ.

"По результатам проведенного анализа предлагается прекратить участие украинской стороны в Соглашении о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства в связи с тем, что соглашение не отвечает национальным интересам Украины, не имеет практического значения для Украины и не применяется", - сказано в документе.

Кроме того, Украина расторгает соглашение с СНГ о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ, подписанное 15 мая 1992 года.