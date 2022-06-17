Украина вводит визовый режим с россией – Зеленский

13:55 17 июня Киев, Украина

С 1 июля текущего года в Украине вводится визовый режим въезда для граждан рф.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.





И сегодня (17 июня – ред.) Кабмин должен принять это важное решение – постановление "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством российской федерации о безвизовых поездках граждан Украины и российской федерации и применении некоторых международных договоров Украины с российской федерацией".



Согласно запланированному решению Кабмина, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан рф", - говорится в сообщении Зеленского. Украина вводит визовый режим для граждан рф.И сегодня (17 июня – ред.) Кабмин должен принять это важное решение – постановление "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством российской федерации о безвизовых поездках граждан Украины и российской федерации и применении некоторых международных договоров Украины с российской федерацией".Согласно запланированному решению Кабмина, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан рф", - говорится в сообщении Зеленского.



Президент добавил, что этот вопрос проработали для "противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины".



По словам источников, если россиянин в россии и захочет уехать в Украину, то идет в визовый центр, а если за границей, то идет в украинское посольство или в визовый центр и получает там визу на въезд.