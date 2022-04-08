Украина вводит санкции против Никарагуа из-за Крыма

18:25 10 ноября Киев, Украина

В связи с открытием почетного консульства Никарагуа на территории аннексированного Крымского полуострова, МИД Украины вводит санкции.

В пресс-службе дипведомства уточнили, что вручение так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ" консульского патента - это грубое нарушение законов Украины и международного права.

"Это действие считается нашим государством бессмысленным и рассматривается как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа", - заявили в украинском МИДе.

В дипведомстве добавили, что Киев запустил процесс применения санкций против Никарагуа.



По сообщениям СМИ, "почетным консулом" Никарагуа стал Олег Белавенцев. Пророссийский активист, которого украинский суд приговорил к 13 годам тюрьмы за посягательство на территориальную целостность страны.