Украина вводит санкции против Никарагуа из-за Крыма

В связи с открытием почетного консульства Никарагуа на территории аннексированного Крымского полуострова, МИД Украины вводит санкции.
В пресс-службе дипведомства уточнили, что вручение так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ" консульского патента - это грубое нарушение законов Украины и международного права.
В дипведомстве добавили, что Киев запустил процесс применения санкций против Никарагуа.
По сообщениям СМИ, "почетным консулом" Никарагуа стал Олег Белавенцев. Пророссийский активист, которого украинский суд приговорил к 13 годам тюрьмы за посягательство на территориальную целостность страны.
По сообщениям СМИ, "почетным консулом" Никарагуа стал Олег Белавенцев. Пророссийский активист, которого украинский суд приговорил к 13 годам тюрьмы за посягательство на территориальную целостность страны.
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