Украина вводит эмбарго на продукты из Польши: лук, помидоры, капусту и яблоки

18:36 19 сентября Киев, Украина

Украина в ближайшие дни введет эмбарго на поставку лука, помидоров, капусты и яблок из Польши.

Об этом сообщил Тарас Качка, заместитель министра экономики и торговый представитель Украины, в интервью польской публикации Rzeczpospolita.

По словам Качки, после пяти месяцев переговоров Украина потеряла надежду на разрешение спора, поэтому обратилась в Всемирную торговую организацию. Киев не получил ответа от польского правительства с тех пор. Для Украины важным стало не только продление запрета Польши, но и его расширение на другие продукты, такие как мука и зерновой шрот.
 
"Главная цель для нас - доказать, что Польша не имеет права вводить такие ограничения. Мы не соглашаемся с запретом на экспорт, и для нас важно двигаться в правильном направлении, в том числе через диалог с Европейской комиссией, ответственной за международную торговлю", - подчеркнул Качка.
 
Он также пояснил, что Украина предприняла этот шаг с целью "убедить" Польшу вернуться к столу переговоров и согласиться на механизм лицензирования, разработанный совместно с Европейским союзом.

Качка подчеркнул, что Украина стремится к цивилизованным методам разрешения конфликта и не намерена ухудшать отношения с Польшей.