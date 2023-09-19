Украина вводит эмбарго на продукты из Польши: лук, помидоры, капусту и яблоки

Украина в ближайшие дни введет эмбарго на поставку лука, помидоров, капусты и яблок из Польши.
Об этом сообщил Тарас Качка, заместитель министра экономики и торговый представитель Украины, в интервью польской публикации Rzeczpospolita.
По словам Качки, после пяти месяцев переговоров Украина потеряла надежду на разрешение спора, поэтому обратилась в Всемирную торговую организацию. Киев не получил ответа от польского правительства с тех пор. Для Украины важным стало не только продление запрета Польши, но и его расширение на другие продукты, такие как мука и зерновой шрот.
Об этом сообщил Тарас Качка, заместитель министра экономики и торговый представитель Украины, в интервью польской публикации Rzeczpospolita.
По словам Качки, после пяти месяцев переговоров Украина потеряла надежду на разрешение спора, поэтому обратилась в Всемирную торговую организацию. Киев не получил ответа от польского правительства с тех пор. Для Украины важным стало не только продление запрета Польши, но и его расширение на другие продукты, такие как мука и зерновой шрот.
Он также пояснил, что Украина предприняла этот шаг с целью "убедить" Польшу вернуться к столу переговоров и согласиться на механизм лицензирования, разработанный совместно с Европейским союзом.
Качка подчеркнул, что Украина стремится к цивилизованным методам разрешения конфликта и не намерена ухудшать отношения с Польшей.
Качка подчеркнул, что Украина стремится к цивилизованным методам разрешения конфликта и не намерена ухудшать отношения с Польшей.
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