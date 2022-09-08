Украина ввела запрет на экспорт коксующегося угля

11:10 08 сентября Киев, Украина

Власти ввели запрет на экспорт коксующихся углей, внеся его в список товаров, экспорт которых подлежит лицензированию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.



Еще в июне был запрещен экспорт каменного угля, антрацита, а также всех видов твердого топлива, полученных из угля.



Данное решение принято в связи с подготовкой к отопительному сезону и борьбой с нелегальным вывозом угля, который может использоваться для сжигания на ТЭС во время отопительного сезона.

"Государственными стандартами разрешается использовать коксующиеся угли в составе топливных смесей для ТЭС, ТЭЦ и котельных. Таким образом коксующиеся угли могут рассматриваться как составляющие топливного баланса для тепловой генерации в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/2023", - говорится в сообщении.