Украина ввела запрет на экспорт коксующегося угля

Власти ввели запрет на экспорт коксующихся углей, внеся его в список товаров, экспорт которых подлежит лицензированию.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Еще в июне был запрещен экспорт каменного угля, антрацита, а также всех видов твердого топлива, полученных из угля.
Данное решение принято в связи с подготовкой к отопительному сезону и борьбой с нелегальным вывозом угля, который может использоваться для сжигания на ТЭС во время отопительного сезона.
Еще в июне был запрещен экспорт каменного угля, антрацита, а также всех видов твердого топлива, полученных из угля.
Данное решение принято в связи с подготовкой к отопительному сезону и борьбой с нелегальным вывозом угля, который может использоваться для сжигания на ТЭС во время отопительного сезона.
В связи с этим Кабмин установил на 2022 год квоту на экспорт угля на уровне ноль тонн.
Из-за войны за семь месяцев 2022 года импорт угля в Украину упал в 2,7 раза. На конец июля в Украину ввезли чуть больше 4,3 млн тонн угля, тогда как за весь прошлый год - более 19,5 млн тонн.
Из-за войны за семь месяцев 2022 года импорт угля в Украину упал в 2,7 раза. На конец июля в Украину ввезли чуть больше 4,3 млн тонн угля, тогда как за весь прошлый год - более 19,5 млн тонн.
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