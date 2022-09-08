Украина ввела запрет на экспорт коксующегося угля

11:10 08 сентября Киев, Украина

Власти ввели запрет на экспорт коксующихся углей, внеся его в список товаров, экспорт которых подлежит лицензированию.

 
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Еще в июне был запрещен экспорт каменного угля, антрацита, а также всех видов твердого топлива, полученных из угля.

Данное решение принято в связи с подготовкой к отопительному сезону и борьбой с нелегальным вывозом угля, который может использоваться для сжигания на ТЭС во время отопительного сезона.
 
"Государственными стандартами разрешается использовать коксующиеся угли в составе топливных смесей для ТЭС, ТЭЦ и котельных. Таким образом коксующиеся угли могут рассматриваться как составляющие топливного баланса для тепловой генерации в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/2023", - говорится в сообщении.
 
В связи с этим Кабмин установил на 2022 год квоту на экспорт угля на уровне ноль тонн.

Из-за войны за семь месяцев 2022 года импорт угля в Украину упал в 2,7 раза. На конец июля в Украину ввезли чуть больше 4,3 млн тонн угля, тогда как за весь прошлый год - более 19,5 млн тонн.