Украина введет систему рекрутинга вместо призывной службы - нардеп

11:31 06 ноября Киев, Украина

Народный депутат и заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады, Егор Чернев, объявил, что в мирное время будет внедрена система рекрутинга вместо призывной службы.



В интервью национальному телемарафону он подчеркнул переход к перспективе мирного времени и внедрение контрактной основы военной подготовки для молодых людей призывного возраста.



/>Военная подготовка будет проводиться в вузах и будет фокусироваться на реальной подготовке кадрового резерва для армии. Рекрутинг будет учитывать образование, чтобы максимизировать полезность призываемых.



Целью такого перехода также является сближение с стандартами НАТО. Парламентарий отметил, что подготовка начнется с школы и будет включать тактическую медицину и регулярные учения. Эти изменения призваны обеспечить армию нужными ресурсами и навыками в случае необходимости.