Украина впервые будет председательствовать в Еврокомиссии ВТО ООН

На 68-м заседании Европейской Комиссии Всемирной туристической организации ООН (ВТО ООН), состоявшемся в Софии (Болгария), Украину впервые в истории избрали председательствующей в этом органе.
Украина будет председательствовать в Европейской комиссии в течение двух лет.
Следовательно, председательство в Комиссии Европейского региона открывает Украине новые возможности для сотрудничества со странами ЕС и мира на профессиональном международном уровне.
Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марианна Олеськив отметила, что с первых дней полномасштабного вторжения россии ВТО ООН стоит рядом с Украиной. В частности, в апреле прошлого года Генассамблея остановила членство рф в организации, став единственным органом при ООН, аннулировавшим членство россии в своем составе.
В целом ВТО ООН состоит из шести региональных комиссий – Африки, Америки, Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Европы, Южной Азии и Среднего Востока.
Следовательно, председательство в Комиссии Европейского региона открывает Украине новые возможности для сотрудничества со странами ЕС и мира на профессиональном международном уровне.
Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марианна Олеськив отметила, что с первых дней полномасштабного вторжения россии ВТО ООН стоит рядом с Украиной. В частности, в апреле прошлого года Генассамблея остановила членство рф в организации, став единственным органом при ООН, аннулировавшим членство россии в своем составе.
В целом ВТО ООН состоит из шести региональных комиссий – Африки, Америки, Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Европы, Южной Азии и Среднего Востока.
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