19:49 19 апреля Киев, Украина

На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом.





На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал. Продолжается перемещение поврежденной техники воинских частей Восточного военного округа железнодорожным транспортом с территории республики в российскую федерацию. противник активных действий не предпринимал. Продолжается перемещение поврежденной техники воинских частей Восточного военного округа железнодорожным транспортом с территории республики в российскую федерацию. Вооруженные силы российской федерации продолжают использовать аэродромную сеть на территории республики Беларусь с целью нанесения авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на территории нашего государства.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом города Харькова. Оккупанты пытаются производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. Подразделения противника предприняли попытку наступления и ведения штурмовых действий к югу от города Изюм. Успеха не имели, понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции.



На Южнобужском направлении продолжаются боевые действия в районе Александровки, враг успеха не имеет. Пытается совершить выход на административную границу Херсонской области, не прекращая обстрелы населенных пунктов.

Противник продолжает нести значительные потери личного состава. В целях решения трудности комплектования подразделений военнослужащими по договору управление вооруженных сил русской федерации приняло решение о способности подписания краткосрочных контрактов сроком от трех месяцев и упрощения формы проведения психофизического отбора будущих кандидатов. Указанные меры не привели к желаемому эффекту.

По имеющейся информации, с начала года для прохождения службы в 42 частях Южного военного округа было отобрано всего 130 военнослужащих военной службы по контракту. 22 из них уже отказались от участия в так называемой "специальной операции" на территории Украины.

Особую потребность в комплектовании личным составом имеют подразделения, непосредственно участвующие в вооруженной агрессии на территории Украины.

По имеющейся информации, в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск северного флота был уничтожен личный состав двух батальонных тактических групп.

Кроме того, на территории нашего Государства были уничтожены три роты 51-го парашютно-десантного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящие в состав 106-й парашютно-десантной дивизии.