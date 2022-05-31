Украина внимательно следит за белорусским направлением

14:10 31 мая Киев, Украина

Украина осознает угрозу с белорусской стороны.



Сможет ли Украина держать оборону на этом направлении зависит от нашей армии, от многих факторов. Еще раз подчеркиваю, когда 24 февраля никто не верил, что мы будем держать оборону, мы ее держали. Более того, мы освободили от захватчиков Киевскую, Сумскую, Черниговскую области. Перед войной было много совещаний у президента с военными, и на вопрос Владимира Александровича, сможем ли мы удержаться, генерал Залужный ответил довольно четко, что только бой это может показать. Также отвечая на ваш вопрос, я могу сказать: только бой может показать подготовку наших Вооруженных сил"- "Мы понимаем, что происходит на территории беларуси, мы следим за заявлениями, которые делает лукашенко, мы осознаем угрозу, которая может существовать с этой стороны. К сожалению, там, кроме этого решения , уже расположены российские "Искандеры", и уровень угрозы с той стороны нам понятен...Сможет ли Украина держать оборону на этом направлении зависит от нашей армии, от многих факторов. Еще раз подчеркиваю, когда 24 февраля никто не верил, что мы будем держать оборону, мы ее держали. Более того, мы освободили от захватчиков Киевскую, Сумскую, Черниговскую области. Перед войной было много совещаний у президента с военными, и на вопрос Владимира Александровича, сможем ли мы удержаться, генерал Залужный ответил довольно четко, что только бой это может показать. Также отвечая на ваш вопрос, я могу сказать: только бой может показать подготовку наших Вооруженных сил"- Данилов

Данилов подтвердил, что украинские власти действительно считали, что с территории беларуси не будет того нападения, которое, к сожалению, произошло 24 февраля. За два дня до войны министр обороны Украины общался с белорусским коллегой, и тот уверял, что ни в коем случае этого не будет.