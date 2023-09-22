Украина внедряет боевой модуль "ШаБля" для разведки и атак - МОУ

12:07 22 сентября Киев, Украина

Министерство обороны Украины внедрило в эксплуатацию первый дистанционно управляемый боевой модуль "ШаБля", по информации, предоставленной в Telegram МОУ.

Согласно официальному сообщению, сразу три образца модулей "ШаБля" получили допуск к активному использованию.

Этот боевой модуль призван выполнять ряд задач, включая разведку для обнаружения вражеских целей на поле боя, а также поражение живой силы противника, легкобронированной техники и огневых позиций.

По словам представителей Министерства обороны, команда разработчиков и Акселератора Минобороны проделали значительную работу, чтобы ускорить процесс внедрения модулей "ШаБля" в боевое использование.
 
"Мы рады, что "ШаБлю" украинской разработки оценивают высоко не только наши военные и Министерство обороны, но и такие важные друзья Украины, как экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон", - подчеркнул руководитель команды разработчиков.