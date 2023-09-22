Украина внедряет боевой модуль "ШаБля" для разведки и атак - МОУ

Министерство обороны Украины внедрило в эксплуатацию первый дистанционно управляемый боевой модуль "ШаБля", по информации, предоставленной в Telegram МОУ.
Согласно официальному сообщению, сразу три образца модулей "ШаБля" получили допуск к активному использованию.
Этот боевой модуль призван выполнять ряд задач, включая разведку для обнаружения вражеских целей на поле боя, а также поражение живой силы противника, легкобронированной техники и огневых позиций.
По словам представителей Министерства обороны, команда разработчиков и Акселератора Минобороны проделали значительную работу, чтобы ускорить процесс внедрения модулей "ШаБля" в боевое использование.
Согласно официальному сообщению, сразу три образца модулей "ШаБля" получили допуск к активному использованию.
Этот боевой модуль призван выполнять ряд задач, включая разведку для обнаружения вражеских целей на поле боя, а также поражение живой силы противника, легкобронированной техники и огневых позиций.
По словам представителей Министерства обороны, команда разработчиков и Акселератора Минобороны проделали значительную работу, чтобы ускорить процесс внедрения модулей "ШаБля" в боевое использование.
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