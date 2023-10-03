Украина включила трех китайских нефтегазовых гигантов в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPC), крупнейшие нефтегазовые компании Китая, в список международных спонсоров войны. Эти компании продолжают активное сотрудничество с рф, реализуя совместные проекты и внося значительные налоговые платежи в российский бюджет.
Согласно информации, представленной НАПК, указанные китайские компании были добавлены в список "Война и санкции" как международные спонсоры войны с даты 3 октября. Перечень был составлен НАПК совместно с Министерством юстиции Украины. По последним данным, компании из Китая не реагировали на включение в данный список.
НАПК подробно объяснило причины включения каждой из китайских компаний в этот список спонсоров войны:
China National Petroleum Corporation (CNPC) является крупнейшей национальной нефтегазовой корпорацией Китая и одной из крупнейших в мире по добыче нефти и газа. Компания имеет широкое партнерство с ведущими российскими энергетическими компаниями и сотрудничает с правительством страны, подвергнутой санкциям.
Среди основных совместных проектов с Россией находятся ОАО "Ямал СПГ" (совместный проект с ПАО "Новатэк", в котором CNPC владеет 20% акций), "Арктик СПГ-2", газопровод "Сила Сибири" (CNPC и "Газпром" являются операторами), нефтепровод "Сковородино-Мохэ-Дацин" и другие.
Согласно НАПК, CNPC, обладая долями в российских компаниях, значительно взносит налоги в российский бюджет, что способствует поддержанию вооруженного конфликта. Например, налог на прибыль "Ямал СПГ" составил около 80 миллиардов рублей (1,14 миллиарда долларов) в 2022 году.
Кроме того, в сентябре 2022 года "Газпром" и CNPC договорились перейти к использованию национальных валют (рубля и юаня) при расчетах, что способствует укреплению и стабилизации российского рубля, несмотря на наложенные санкции.
Sinopec Group, вторая по величине государственная компания Китая, специализирующаяся на добыче и переработке сырой нефти, подтвердила свое решение продолжать закупки сырой нефти и газа у россии, несмотря на возможное ужесточение санкций в связи с вторжением россии в Украину. Эта позиция была объявлена еще в марте 2022 года.
Корпорация Sinopec Group имеет долю в 10% акций ПАО "Сибур Холдинг". В первом полугодии 2023 года данная российская компания уплатила налоги в бюджет страны, подвергнутой санкциям, в общей сумме 33 миллиарда рублей (347 миллионов долларов).
Кроме того, Sinopec Group через подконтрольную ей "Соихл Гонконг Холдинг Лимитед" также имеет долю в 40% в ООО "Амурский газохимический комплекс". В 2022 году данное предприятие уплатило налоги на сумму 2,1 миллиарда рублей (30 миллионов долларов) в бюджет россии.
CNOOC Group, третья по величине Национальная нефтяная компания Китая, занимается морской добычей нефти и газа в Китае, и остается активным участником проекта "Арктик СПГ-2" в сотрудничестве с россией.
Доля CNOOC Limited, дочерней компании CNOOC Group, составляет 10% в проекте "Арктик СПГ-2", и капитальные вложения в его запуск на полную мощность оцениваются в 21,3 миллиарда долларов.
Следует отметить, что несмотря на начало полномасштабного вторжения, CNOOC Group продолжает активное сотрудничество с россией. В июле 2023 года была успешно достроена и спущена на воду первая линия сжижения природного газа (СПГ) на плавучей гравитационной платформе, известной как "плавучий завод", в рамках проекта "Арктик СПГ-2". Это событие получило личное участие президента россии.
Эксперты отмечают, что внедрение этого проекта может значительно увеличить долю россии на мировом рынке сжиженного газа, поднимая ее с текущих 8% до 15%.
Важно отметить, что с 1 января 2023 года в россии увеличена ставка налога на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34% на трехлетний срок. Это изменение позволит увеличить доходы бюджета россии от экспорта сжиженного газа на 70%.
Согласно информации, представленной НАПК, указанные китайские компании были добавлены в список "Война и санкции" как международные спонсоры войны с даты 3 октября. Перечень был составлен НАПК совместно с Министерством юстиции Украины. По последним данным, компании из Китая не реагировали на включение в данный список.
НАПК подробно объяснило причины включения каждой из китайских компаний в этот список спонсоров войны:
China National Petroleum Corporation (CNPC) является крупнейшей национальной нефтегазовой корпорацией Китая и одной из крупнейших в мире по добыче нефти и газа. Компания имеет широкое партнерство с ведущими российскими энергетическими компаниями и сотрудничает с правительством страны, подвергнутой санкциям.
Среди основных совместных проектов с Россией находятся ОАО "Ямал СПГ" (совместный проект с ПАО "Новатэк", в котором CNPC владеет 20% акций), "Арктик СПГ-2", газопровод "Сила Сибири" (CNPC и "Газпром" являются операторами), нефтепровод "Сковородино-Мохэ-Дацин" и другие.
Согласно НАПК, CNPC, обладая долями в российских компаниях, значительно взносит налоги в российский бюджет, что способствует поддержанию вооруженного конфликта. Например, налог на прибыль "Ямал СПГ" составил около 80 миллиардов рублей (1,14 миллиарда долларов) в 2022 году.
Кроме того, в сентябре 2022 года "Газпром" и CNPC договорились перейти к использованию национальных валют (рубля и юаня) при расчетах, что способствует укреплению и стабилизации российского рубля, несмотря на наложенные санкции.
Sinopec Group, вторая по величине государственная компания Китая, специализирующаяся на добыче и переработке сырой нефти, подтвердила свое решение продолжать закупки сырой нефти и газа у россии, несмотря на возможное ужесточение санкций в связи с вторжением россии в Украину. Эта позиция была объявлена еще в марте 2022 года.
Корпорация Sinopec Group имеет долю в 10% акций ПАО "Сибур Холдинг". В первом полугодии 2023 года данная российская компания уплатила налоги в бюджет страны, подвергнутой санкциям, в общей сумме 33 миллиарда рублей (347 миллионов долларов).
Кроме того, Sinopec Group через подконтрольную ей "Соихл Гонконг Холдинг Лимитед" также имеет долю в 40% в ООО "Амурский газохимический комплекс". В 2022 году данное предприятие уплатило налоги на сумму 2,1 миллиарда рублей (30 миллионов долларов) в бюджет россии.
CNOOC Group, третья по величине Национальная нефтяная компания Китая, занимается морской добычей нефти и газа в Китае, и остается активным участником проекта "Арктик СПГ-2" в сотрудничестве с россией.
Доля CNOOC Limited, дочерней компании CNOOC Group, составляет 10% в проекте "Арктик СПГ-2", и капитальные вложения в его запуск на полную мощность оцениваются в 21,3 миллиарда долларов.
Следует отметить, что несмотря на начало полномасштабного вторжения, CNOOC Group продолжает активное сотрудничество с россией. В июле 2023 года была успешно достроена и спущена на воду первая линия сжижения природного газа (СПГ) на плавучей гравитационной платформе, известной как "плавучий завод", в рамках проекта "Арктик СПГ-2". Это событие получило личное участие президента россии.
Эксперты отмечают, что внедрение этого проекта может значительно увеличить долю россии на мировом рынке сжиженного газа, поднимая ее с текущих 8% до 15%.
Важно отметить, что с 1 января 2023 года в россии увеличена ставка налога на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34% на трехлетний срок. Это изменение позволит увеличить доходы бюджета россии от экспорта сжиженного газа на 70%.
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