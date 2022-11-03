Украина вернула из плена 107 защитников

Сегодня, 3 ноября, состоялся обмен пленными, в рамках которого Украина вернула 107 военнослужащих. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Удалось освободить 107 воинов – шесть офицеров, 101 рядового и сержанта.
Удалось освободить 107 воинов – шесть офицеров, 101 рядового и сержанта.
Он добавил, что удалось вернуть домой раненых в боях: "В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежачих из Мариуполя, из "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, не чувствующими часть лица, с инфицированными ранами. Также есть раненый боец в результате взрыва в Еленовской колонии".
По словам главаря террористической группировки "ДНР" Дениса Пушилина, Украина отдала 65 оккупантов из "Л/ДНР".
Обмен пленными подтвердили и в Министерстве обороны рф. Там выдали, что спасли 107 военных, которым "грозила смертельная опасность".
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