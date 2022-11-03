Украина вернула из плена 107 защитников

16:27 03 ноября Киев, Украина





Удалось освободить 107 воинов – шесть офицеров, 101 рядового и сержанта. Сегодня, 3 ноября, состоялся обмен пленными , в рамках которого Украина вернула 107 военнослужащих. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.Удалось освободить 107 воинов – шесть офицеров, 101 рядового и сержанта.

"Это наши ребята из ВСУ, ВМС, ТРО, ГПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардейцы среди которых трое "азовцев". 74 бойца защищали "Азовсталь". Некоторые добровольцами летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизни и воевать за город", – написал Ермак.

Он добавил, что удалось вернуть домой раненых в боях: "В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежачих из Мариуполя, из "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, не чувствующими часть лица, с инфицированными ранами. Также есть раненый боец в результате взрыва в Еленовской колонии".

"Многие из наших ребят получили ранения еще в марте. Государство сделает все необходимое, чтобы помочь каждому из них. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за качественную работу. Благодарен всей команде", – резюмировал он.

По словам главаря террористической группировки "ДНР" Дениса Пушилина, Украина отдала 65 оккупантов из "Л/ДНР".



Обмен пленными подтвердили и в Министерстве обороны рф. Там выдали, что спасли 107 военных, которым "грозила смертельная опасность".