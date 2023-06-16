Украина вернула 106 защитников, из них 68 считались пропавшими без вести

15:31 25 мая Киев, Украина

Украина вернула из российского плена 106 человек, включая 68 военнослужащих, о которых долгое время не было никаких сведений.

Речь идет о военных из Бахмутского направления — 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. Также репатриированы три тела: двое иностранцев и украинки, сообщили Координационный штаб по обращению с военнопленными и председатель Офиса президента Андрей Ермак.

"Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, не позволивший врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них — герой нашего государства", — написал Ермак в Телеграмм.

Он добавил, что среди тех, кого вернули из плена, многие считались без вести пропавшими. Родные этих людей прошли сложный этап.

"Все спасенные защитники защищали нашу землю на Бахмутском направлении, 68 из освобожденных воинов считались пропавшими без вести", - сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Среди освобожденных военнослужащих 98 относятся к Вооруженным силам Украины. Среди них, в частности, 21 представитель территориальной обороны. Также домой вернулись семь пограничников и один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.



По меньшей мере, семь спасенных воинов имеют различные травмы: шаровые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания. Старшему из уволенных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому младшему — 21 год.