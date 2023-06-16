Украина вернула 106 защитников, из них 68 считались пропавшими без вести

Украина вернула из российского плена 106 человек, включая 68 военнослужащих, о которых долгое время не было никаких сведений.
Речь идет о военных из Бахмутского направления — 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. Также репатриированы три тела: двое иностранцев и украинки, сообщили Координационный штаб по обращению с военнопленными и председатель Офиса президента Андрей Ермак.
Он добавил, что среди тех, кого вернули из плена, многие считались без вести пропавшими. Родные этих людей прошли сложный этап.
Среди освобожденных военнослужащих 98 относятся к Вооруженным силам Украины. Среди них, в частности, 21 представитель территориальной обороны. Также домой вернулись семь пограничников и один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.
По меньшей мере, семь спасенных воинов имеют различные травмы: шаровые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания. Старшему из уволенных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому младшему — 21 год.
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