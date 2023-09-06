Украина в 4 раза нарастила производство ПТРК "Стугна" с начала года

12:51 08 августа Киев, Украина

Украина в июле 2023 года произвела в 4 раза больше противотанковых ракетных комплексов Стугна-П, чем в январе, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Мы в июле произвели в 4 раза больше ПТРК , чем в январе. И мы двигаемся в увеличении производства дальше. Сколько бы мы его ни производили сейчас. Ее будет недостаточно", — отметил чиновник.

По словам Камышина, "по всем тех параметрам, "Стугна" обходит Javelin"

"Javelin очень хороший продукт, но буду системно работать, чтобы увеличивать производство собственного продукта и со временем сразиться за то, чтобы наш продукт был достойно представлен на внешних рынках", — заявил глава Минстратегпрома.

Он также добавил, что оборонно-промышленный комплекс Украины стремительно растет, в частности, вследствие переориентации гражданских предприятий на выпуск оборонной продукции.