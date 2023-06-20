Украина успешно применила ударный дрон с дальностью поражения на 1000 километров - "Укроборонпром"

16:44 20 июня Киев, Украина





Она опубликовала фото с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком и директором "Укроборонпрома" Юрием Гусевым с подписью: "После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км". Украина успешно применила свой ударный беспилотник с дальностью поражения в тысячу километров. Об этом свидетельствует пост пресс-секретаря госконцерна "Укроборонпром" Наталии Сад в Facebook.Она опубликовала фото с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком и директором "Укроборонпрома" Юрием Гусевым с подписью: "После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км".

17 октября 2022 "Укроборонпром" обнародовал фото металлической конструкции с синей птицей и желтым гербом, подписав ее: "Дальность - 1000

км, вес боевой части - 75 кг. Завершаем разработку".

В декабре прошлого года спикер "Укроборонпрома" Наталья Сад в эфире телемарафона "Единые новости" сказала, что госконцерн провел ряд успешных испытаний украинского ударного беспилотника с дальностью поражения на тысячу километров.