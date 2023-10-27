Украина усиливает оборону на северной границе страны - Наев

Украинские военные активно проводят работы по укреплению оборонительных позиций на севере Украины, включая установку минно-взрывных заграждений на граничащих с потенциальными угрозами участках.
Генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ), недавно провел инспекцию процесса работ.
Эту информацию предоставило Командование Объединенных сил ВСУ. Генерал Наев подчеркнул важность усиления минно-взрывных заграждений на всей протяженности государственной границы на севере страны и отметил, что для украинских военных нет разницы, где именно есть потенциальная угроза со стороны противников, будь то на границе с республикой беларусь или рф.
На данный момент проводятся мероприятия по повышению плотности минно-взрывных заграждений на соответствующих участках. Генерал Наев также подчеркнул необходимость обеспечения каждого минно-взрывного заграждения общевойсковым подразделением.
Помимо этого, совместно с военными администрациями и местными органами власти предпринимаются меры для усиления охраны государственной границы. Для этого используются современные технические средства, такие как видеокамеры и автоматизированные комплексы наблюдения, а также организуется строительство оборонительных траншей и окопов. Все эти меры включены в рамки военного положения, которое предоставляет необходимые условия для проведения соответствующих работ.
Также отмечается, что вся инженерная техника на граничащих участках имеет четкий регламент и учет, включая формуляры и карты минных полей. Командиры инженерных подразделений отвечают за документацию, которая может быть использована для разминирования в будущем, в случае необходимости после завершения военных действий.
Генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ), недавно провел инспекцию процесса работ.
Эту информацию предоставило Командование Объединенных сил ВСУ. Генерал Наев подчеркнул важность усиления минно-взрывных заграждений на всей протяженности государственной границы на севере страны и отметил, что для украинских военных нет разницы, где именно есть потенциальная угроза со стороны противников, будь то на границе с республикой беларусь или рф.
На данный момент проводятся мероприятия по повышению плотности минно-взрывных заграждений на соответствующих участках. Генерал Наев также подчеркнул необходимость обеспечения каждого минно-взрывного заграждения общевойсковым подразделением.
Помимо этого, совместно с военными администрациями и местными органами власти предпринимаются меры для усиления охраны государственной границы. Для этого используются современные технические средства, такие как видеокамеры и автоматизированные комплексы наблюдения, а также организуется строительство оборонительных траншей и окопов. Все эти меры включены в рамки военного положения, которое предоставляет необходимые условия для проведения соответствующих работ.
Также отмечается, что вся инженерная техника на граничащих участках имеет четкий регламент и учет, включая формуляры и карты минных полей. Командиры инженерных подразделений отвечают за документацию, которая может быть использована для разминирования в будущем, в случае необходимости после завершения военных действий.
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