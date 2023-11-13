Украина усиливает атаки на военные объекты россиян - ISW

10:31 13 ноября Киев, Украина

Украина усугубляет атаки против российских военных, объектов материально-технического обеспечения и других важных объектов в тыловых районах оккупированной Украины и на территории россии.

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).



Аналитики отметили, что Главное управление разведки Минобороны Украины 12 ноября сообщило, что 11 ноября украинские партизаны атаковали российский военный штаб в оккупированном Мелитополе Запорожской области, убив по меньшей мере трех офицеров Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Росгвардии россии.

"Заявление ГУР от 12 ноября появилось после нападения украинских партизан на бывшего руководителя Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) 8 ноября; ударов по российской военной базе в оккупированном Скадовске Херсонской области и объектах Черноморского флота в Крыму 9 ноября; а также три удара в тылу и партизанские нападения на территории россии 11 ноября", — говорится в аналитическом отчете.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины проводят ударную кампанию, специально направленную против оккупированного Крыма с лета 2023 года.



Аналитики также отметили, что Украина ужесточает атаки на объекты россиян и на территории россии.