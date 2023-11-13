Украина усиливает атаки на военные объекты россиян - ISW

Украина усугубляет атаки против российских военных, объектов материально-технического обеспечения и других важных объектов в тыловых районах оккупированной Украины и на территории россии.
Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что Главное управление разведки Минобороны Украины 12 ноября сообщило, что 11 ноября украинские партизаны атаковали российский военный штаб в оккупированном Мелитополе Запорожской области, убив по меньшей мере трех офицеров Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Росгвардии россии.
Аналитики отметили, что Главное управление разведки Минобороны Украины 12 ноября сообщило, что 11 ноября украинские партизаны атаковали российский военный штаб в оккупированном Мелитополе Запорожской области, убив по меньшей мере трех офицеров Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Росгвардии россии.
Отмечается, что Вооруженные силы Украины проводят ударную кампанию, специально направленную против оккупированного Крыма с лета 2023 года.
Аналитики также отметили, что Украина ужесточает атаки на объекты россиян и на территории россии.
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