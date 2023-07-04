Украина усилит северную границу - Наев
19:16 04 июля Киев, Украина
На фоне угрозы теракта
на Запорожской АЭС Украина усугубит северную границу как личным составом, так и боевой техникой.
Об этом во вторник, 4 июля, сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
“В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции было принято решение об усилении северной границы нашего государства как личным составом, так и боевой техникой. Работа в этом направлении не останавливалась с тех пор, как был выбит враг с севера, и продолжает продолжаться круглосуточно”, - отметил Наев.
По его словам, строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны.
“Наша разведка работает достаточно эффективно. Мы хорошо изучили врага и четко владеем ситуацией по его планам. Наши воины прошли боевое согласие и готовы уничтожить любого, кто посягает на нашу территорию”, - заявил Наев.
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