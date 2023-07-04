Украина усилит северную границу - Наев

19:16 04 июля Киев, Украина

На фоне угрозы теракта на Запорожской АЭС Украина усугубит северную границу как личным составом, так и боевой техникой.

Об этом во вторник, 4 июля, сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

“В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции было принято решение об усилении северной границы нашего государства как личным составом, так и боевой техникой. Работа в этом направлении не останавливалась с тех пор, как был выбит враг с севера, и продолжает продолжаться круглосуточно”, - отметил Наев.

По его словам, строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны.