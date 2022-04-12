Украина усилила меры безопасности на границе с беларусью и непризнанным Приднестровьем

15:35 12 апреля Киев, Украина

Государственная пограничная служба Украины и другие силы обороны проводят усиленные меры безопасности на границе между Украиной и Молдовой на участке с непризнанным Приднестровьем и на границе Украины и Беларуси.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Меры безопасности усилены, чтобы не допустить эскалации на этих направлениях. Мы стоим совместно с ВСУ и другими силами безопасности и обороны и готовы к мерам в случае, если по этим направлениям попытаются вторгнуться враги», - сказал Демченко.

По его словам, после того как российские войска под давлением ВСУ были вынуждены отойти из Киевской, Черниговской и Сумской областей, украинские пограничники вернулись к проведению мер контроля за границей.

«В Киевской, Черниговской и Сумской областях наши пограничники уже вышли на места дислокации, где находятся пограничные отделения, подняли государственные флаги. Сейчас проходит обследование приграничной территории, поскольку остается опасность минирования. Не исключается работа ДРГ и обстрелы сопредельной территории», - сказал Демченко.

В Харьковской области и на юге Украины пограничники вместе с военнослужащими ВСУ, Нацгвардией и подразделениями Территориальной обороны принимают участие в боевых действиях против врага.