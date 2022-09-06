Украина укрепляет оборону границ Сумщины и Черниговщины

12:17 06 сентября Киев, Украина

Усиление обороны границ Сумской и Черниговской областей происходит с целью не допустить повторное наступление из рф. Также усиливается оборона границ с беларусью.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"В последнее время мы фиксируем увеличение обстрелов в Сумской области, но к ней еще добавляется Черниговщина. В то же время силы обороны Украины и пограничники усиливают эти направления для того, чтобы не допустить повторного вторжения подразделений вооруженных сил российской федерации", - отметил он.

По словам Демченко, создание мощной группировки, которая бы могла зайти на территорию Украины, на данный момент не фиксируется.