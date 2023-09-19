Украина углубляет сотрудничество с НАТО в разминировании Черного моря

18:23 18 сентября Киев, Украина





Согласно информации Генштаба, международное сотрудничество в области разминирования украинских вод продолжает нарастать. В прошлом году тактическая группа по противоминным операциям провела курс по планированию таких операций, что способствовало более эффективной подготовке личного состава и созданию условий для совместных усилий.



Украинские военные подчеркивают, что все эти мероприятия проводились в соответствии со стандартами НАТО, на которые они ориентированы и которые стремятся полностью освоить. Единые принципы и стандарты станут ключом к успешному выполнению совместных задач и, в долгосрочной перспективе, к обеспечению безопасности Украины в контексте вызовов со стороны россии. Украина продолжает активно развивать сотрудничество со странами-членами НАТО в области разминирования акватории Черного моря, как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.Согласно информации Генштаба, международное сотрудничество в области разминирования украинских вод продолжает нарастать. В прошлом году тактическая группа по противоминным операциям провела курс по планированию таких операций, что способствовало более эффективной подготовке личного состава и созданию условий для совместных усилий.Украинские военные подчеркивают, что все эти мероприятия проводились в соответствии со стандартами НАТО, на которые они ориентированы и которые стремятся полностью освоить. Единые принципы и стандарты станут ключом к успешному выполнению совместных задач и, в долгосрочной перспективе, к обеспечению безопасности Украины в контексте вызовов со стороны россии.

"Поэтому, кроме теоретической части, важным этапом предшествовало изучение военнослужащими английского языка на уровне достаточном для понимания технической документации и возможности свободного общения с международными партнерами. Уже в 2023 году наши моряки имели возможность продемонстрировать усвоенные знания на практике", - говорится в сообщении.

В Генштабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что в рамках сотрудничества с постоянно действующей противоминной группой НАТО "Standing NATO Mine Countermeasures Group" была спланирована учебная операция, направленная на "разминирование условного кризисного района у северо-восточного побережья Шотландии". Штаб ВСУ руководил противоминными операциями, выполняемыми украинскими противоминными силами.



Украинские моряки продолжают активное обучение за рубежом и готовятся к моменту, когда угроза со стороны российского оккупационного флота будет нейтрализована, и акваторию Украины можно будет разминировать. Важной целью является достижение полной совместимости с западными партнерами в соответствии со стандартами НАТО.