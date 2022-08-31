Украина требует расследования ложных данных в фильме CBS о поставках оружия

Дмитрий Кулеба призвал американскую телерадиосеть CBS провести внутреннее расследование.
CBS Reports обнародовал документальный фильм о проблемах с контролем за поставками оружия в Украину под названием "Вооружая Украину". В нем говорилось, что только 30% поставок западного оружия в конце концов доходит до украинских военных.
После публикации CBS обновил материал "чтобы отразить изменения, произошедшие после съемок документального фильма". Также CBS отметил, что изменения будут внесены в сам фильм.
В частности, из материала изъяли цитату волонтера организации из Литвы Йонаса Охмана, который в конце апреля оценил, что около 30% помощи поступает на линию фронта в Украине. Кроме того, твит с этой цитатой был удален из Twitter.
После публикации CBS обновил материал "чтобы отразить изменения, произошедшие после съемок документального фильма". Также CBS отметил, что изменения будут внесены в сам фильм.
В частности, из материала изъяли цитату волонтера организации из Литвы Йонаса Охмана, который в конце апреля оценил, что около 30% помощи поступает на линию фронта в Украине. Кроме того, твит с этой цитатой был удален из Twitter.
Глава МИД Дмитрий Кулеба приветствовал шаг редакции, но отметил, что его недостаточно.
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