Украина требует от Австрии выслать судью Тупицкого

15:25 07 октября Киев, Украина

Украина направила правительству Австрии ходатайство о выдаче бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.



Об этом 7 октября сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Министерство юстиции Украины направило компетентным органам Республики Австрия ходатайство о выдаче Украине экс-председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, по линии Интерпола выставлена "красная карточка" для задержания Тупицкого", — говорится в сообщении.

По данным информагентства, соответствующий запрос в конце сентября направил столичный Подольский райсуд.

"Подольский районный суд Киева 26 сентября направил ходатайство через Киевскую городскую прокуратуру в Минюст о выдаче Тупицкого. 30 сентября ходатайство суда о выдаче Тупицкого Министерство юстиции Украины направило на исполнение компетентным органам Республики Австрия", - рассказал собеседник "Интерфакса".

Он также сообщил, что также по линии Интерпола Государственное бюро расследований направило "красное уведомление" для задержания Тупицкого.

"Ожидается ответ Генерального секретариата Интерпола о возможности использования его каналов для розыска Тупицкого", - добавил источник.

Как сообщалось, ГБР проводит досудебное расследование по факту организации сотрудниками правоохранительных органов и гражданскими лицами незаконной переправки через границу одного из фигурантов "Венской терробороны", экс-председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

"В ходе досудебного расследования следователи ДБР установили, что он оставил границы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу. Также не было установлено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкого в праве выезда" за границу", - говорилось в сообщении.

Зафиксировано пребывание Тупицкого в Австрии в центре Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену. По информации Государственной пограничной службы, законным образом Тупицкая государственная граница Украины не пересекала.