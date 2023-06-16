Украина требует исключить россию из Европейского банка реконструкции и развития

Украина повторно призывает Европейский банк реконструкции и развития лишить россию членства в банке.
Министр финансов Украины Александр Марченко обратился к ежегодному собранию банка в узбекском Самарканде с призывом избавиться от "токсичного присутствия россии".
Артем Шевалев, директор от Украины в банке, отмечает в интервью Голосу Америки, что некоторые акционеры положительно откликнулись на предложение Украины и напомнили, что этот вопрос не решен и требует внимания.
С самого начала российского вторжения в Украину в марте прошлого года, Украина активно заявляет о необходимости исключения россии из ЕБРР.
Хотя выдворение россии может не оказать практического влияния на принятие решений банка из-за небольшой доли рф в нем, Артем Шевалев указывает на важность сохранения репутации организации и отмечает, что россияне пока "боятся" личного участия в заседаниях.
Руководство банка пока не прокомментировало свою позицию относительно членства россии. Банк намерен увеличить свою роль в помощи Украине и принял решение увеличить капитал в третий раз в своей истории, чтобы усилить инвестиции в Украину.
Артем Шевалев отмечает, что решение банка является ключевым и неуместным будет, если россия продолжит инвестировать в Украину, будучи одновременно считаемым террористом, который причинял вред.
ЕБРР, крупнейший институциональный инвестор в Украине, стремится усилить помощь этой стране еще до завершения войны.
Министр финансов Украины Александр Марченко обратился к ежегодному собранию банка в узбекском Самарканде с призывом избавиться от "токсичного присутствия россии".
Артем Шевалев, директор от Украины в банке, отмечает в интервью Голосу Америки, что некоторые акционеры положительно откликнулись на предложение Украины и напомнили, что этот вопрос не решен и требует внимания.
С самого начала российского вторжения в Украину в марте прошлого года, Украина активно заявляет о необходимости исключения россии из ЕБРР.
Хотя выдворение россии может не оказать практического влияния на принятие решений банка из-за небольшой доли рф в нем, Артем Шевалев указывает на важность сохранения репутации организации и отмечает, что россияне пока "боятся" личного участия в заседаниях.
Руководство банка пока не прокомментировало свою позицию относительно членства россии. Банк намерен увеличить свою роль в помощи Украине и принял решение увеличить капитал в третий раз в своей истории, чтобы усилить инвестиции в Украину.
Артем Шевалев отмечает, что решение банка является ключевым и неуместным будет, если россия продолжит инвестировать в Украину, будучи одновременно считаемым террористом, который причинял вред.
ЕБРР, крупнейший институциональный инвестор в Украине, стремится усилить помощь этой стране еще до завершения войны.
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