Украина теперь будет получать высококачественные снимки со спутника

18:18 05 мая Киев, Украина

Запорожец Макс Поляков предоставил Украине возможность получать высокоточные спутниковые снимки благодаря коммерческому соглашению с GEOSAT.

Об этом говорится в пресс-релизе компании EOS, принадлежащей бизнесмену Максу Полякову.



Отмечается, что ввиду рисков информационной повестки дня в условиях военной агрессии, сообщение о соглашении появилось в публичном пространстве только сейчас.



GEOSAT 2 стал первым спутником, уже передающим оперативные данные наблюдения за территорией Украины исключительно для использования нашей страной.



Спутник находится на орбите и позволяет получать данные со сверхвысоким разрешением, ранее недоступным для Украины.



Он также дает возможность получать снимки в 100 километрах от государственных границ Украины. Таким образом Украина усилила наблюдение с орбиты за своей территорией.

"Стратегическое партнерство EOS и GEOSAT 2 укрепляет потенциал космической разведки Украины и помогает увеличить эффективность защиты территории страны, а также повышает качество сбора данных об ущербе, нанесенном населению и экономике военной агрессией Российской Федерации. Данные можно использовать для решения задач в аграрном секторе, лесном хозяйстве и других отраслях", – говорится в сообщении.



Система GEOSAT 2 предоставляет высококачественные и экономически выгодные услуги для клиентов по всему миру.



Спутник работает на солнечно-синхронной орбите со средней высотой 620 км с местным временем восходящего узла (LTAN) 10 часов 30 минут, что позволяет получать данные с частотой среднего времени повторного посещения два дня по всему миру (один день в средних широтах).