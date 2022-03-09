Украина спасла Запад, теперь мир ей должен – представитель ОБСЕ
11:56 08 Март Киев, Украина
Массаро отметил, что Украина успешно противодействует России, чем спасает Запад.
"Если бы блицкриг Путина удался, мы бы осудили его и вернулись в обычный режим. У Китая были бы свободные руки для вторжения на Тайвань. Наши дивизии уничтожили бы нас," – заявил он.
Однако добавил, что Владимир Зеленский отказался от эвакуации из Киева. "Теперь мы единые. Мы обязаны Украине", – подытожил Массаро.
Напомним, власти, простые украинцы и даже население других стран настойчиво просят Запад закрыть над Украиной небо или хотя бы предоставить стране самолеты. Однако пока положительное решение по этому поводу не приняли.
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