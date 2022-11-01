Украина совместно с Чехией готовит более 50 проектов для укрепления ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что совместно с Чехией готовяться более 50 проектов для укрепления украинской армии.
Об этом Резников сообщил в Twitter после межправительственных консультаций двух стран.
Об этом Резников сообщил в Twitter после межправительственных консультаций двух стран.
Чернохова отметила, что на встрече речь шла о дальнейшей гуманитарной и военной помощи в борьбе с российской агрессией, а также участии Чешской Республики в послевоенном восстановлении Украины.
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