Украина совместно с Чехией готовит более 50 проектов для укрепления ВСУ

08:20 01 ноября Киев, Украина





Об этом Резников сообщил в Twitter после межправительственных консультаций двух стран. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что совместно с Чехией готовяться более 50 проектов для укрепления украинской армии.Об этом Резников сообщил в Twitter после межправительственных консультаций двух стран.

"Великолепная встреча с моей чешской коллегой Яной Черноховой. В повестке дня: 50+ проектов для усиления армии Украины при участии Чехии. Мы обсудили: ситуацию на фронте; поставки вооружения и оборудования; возможности расширения проектов в сфере ПВО", - рассказал Резников.

Чернохова отметила, что на встрече речь шла о дальнейшей гуманитарной и военной помощи в борьбе с российской агрессией, а также участии Чешской Республики в послевоенном восстановлении Украины.