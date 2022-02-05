Украина сотрудничает с США против "Северного потока-2"

08:58 14 Май Киев, Украина

Украинское посольство в Штатах регулярно предоставляет информацию Конгрессу США о компаниях, принимающих участие в строительстве "Северного потока 2".



Об этом рассказала в Вашингтоне посол Украины в США Об этом рассказала в Вашингтоне посол Украины в США Оксана Маркарова

"Посольство очень активно привлечено к этому процессу. Мы постоянно работаем с нашими коллегами здесь (в Вашингтоне. - Ред.), передаем им информацию - списки компаний, которые, к сожалению, участвуют пока в строительстве "Северного потока 2", - сообщила посол.

По ее словам, американская сторона заявила достаточно активную позицию о том, что "это не просто плохая сделка - а соглашение, которое несет риск безопасности Европы и в частности Украины". Маркарова подчеркнула, что позиция официального Киева в этом вопросе также однозначна: "Северный поток 2" не должен быть достроен, и мы благодарны нашим партнерам за такое постоянное и активное внимание к этому процессу".



Кроме того, посол Украины в США выразила благодарность американской стороне за санкции, введенные против России в связи с ее вооруженной агрессией. "Надеемся, что эти санкции будут углубляться и расширяться до того момента, пока агрессор не изменит свое поведение", - подчеркнула Оксана Маркарова.