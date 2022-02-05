Украина сотрудничает с США против "Северного потока-2"

Украинское посольство в Штатах регулярно предоставляет информацию Конгрессу США о компаниях, принимающих участие в строительстве "Северного потока 2".
Об этом рассказала в Вашингтоне посол Украины в США Оксана Маркарова.
По ее словам, американская сторона заявила достаточно активную позицию о том, что "это не просто плохая сделка - а соглашение, которое несет риск безопасности Европы и в частности Украины". Маркарова подчеркнула, что позиция официального Киева в этом вопросе также однозначна: "Северный поток 2" не должен быть достроен, и мы благодарны нашим партнерам за такое постоянное и активное внимание к этому процессу".
Кроме того, посол Украины в США выразила благодарность американской стороне за санкции, введенные против России в связи с ее вооруженной агрессией. "Надеемся, что эти санкции будут углубляться и расширяться до того момента, пока агрессор не изменит свое поведение", - подчеркнула Оксана Маркарова.
Кроме того, посол Украины в США выразила благодарность американской стороне за санкции, введенные против России в связи с ее вооруженной агрессией. "Надеемся, что эти санкции будут углубляться и расширяться до того момента, пока агрессор не изменит свое поведение", - подчеркнула Оксана Маркарова.
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