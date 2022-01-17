Украина согласилась на проведение второго этапа переговоров с Ираном

16:17 09 Сентябрь Киев, Украина





Министерство иностранных дел Украины сообщило о согласии провести Иранская сторона инициировала проведение второго этапа переговоров относительно компенсаций за сбитый самолет МАУ.Министерство иностранных дел Украины сообщило о согласии провести переговоры в предложенные Тегераном даты, с 18 по 21 октября.

Такую информацию подтвердил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Стоит отметить, ранее в интервью министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал УНН, что проведение второго раунда переговоров в октябре было согласовано в Киеве еще во время первого раунда.

“Делегацию будет возглавлять мой заместитель Евгений Енин. Делегация будет состоять из всех специалистов и представителей смежных с МИД органов, которые нам нужны для обсуждения всего комплекса вопросов, связанного с сбиванием нашего самолета в Иране”, — рассказал он.

Рейс PS752 “Тегеран-Киев” (самолет Boeing 737-800) “Международных авиалиний Украины” потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.



Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.